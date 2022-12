Ucrânia. Pelo menos oito mortos e 17 feridos após bombardeamento em Kherson

, acusou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através do Telegram De acordo com as autoridades ucranianas, estes ataques provocaram pelo menos oito mortos e 17 feridos, alguns dos quais "foram hospitalizados com ferimentos graves".“O mundo deve ver o mal absoluto contra o qual estamos a lutar”, Volodymyr Zelensky lamentou, mais uma vez chamando a Rússia de país “terrorista” que continua a atingir a população civil nos seus ataques., acrescentou ainda numa mensagem acompanhada de fotografias que mostram a violência do ataque.De acordo com uma equipa da agência France Presse no local, ouviram-se várias explosões na sequência de bombardeamentos que atingiram o mercado central da cidade e ruas adjacentes.Os repórteres viram uma vítima mortal, atingida enquanto estava no seu carro. Junto ao mercado da cidade, outro civil ficou gravemente ferido também dentro de uma viatura.Estes bombardeamentos provocaram um incêndio no mercado de Kherson, uma cidade libertada pelo exército ucraniano em novembro após oito meses de ocupação russa.Kherson tem sido alvo de ataques russos nas últimas semanas, particularmente em infraestruturas decisivas de energia.