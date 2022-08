Ucrânia. Peritos em energia nuclear da ONU partem para inspecionar a central Zaporizhia

A Ucrânia informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) dos últimos bombardeamentos que ocorreram perto da maior central em solo europeu. Na quinta, sexta e sábado foram atingidos dois prédios da central, ambos localizados a cerca de 100 metros do reator, bem como uma área de viaduto. Esses edifícios abrigam instalações, incluindo estações de tratamento de água, oficinas de manutenção de equipamentos ou instalações de tratamento de resíduos.

De acordo com os especialistas, cortar o fornecimento de eletricidade é perigoso. A perda do fornecimento de energia aos reatores nucleares e geradores de apoio significaria falta de energia para as bombas que arrefecem o núcleo quente do reator e, portanto, levando o combustível a derreter.





Os alertas para um desastre nuclear aumentaram e para se verificar o que está a acontecer no terreno Rafael Grossi, diretor-geral da AIEA, declarou que uma equipa de inspetores da agência nuclear da ONU está já a caminho de Zaporizhia e deve chegar às instalações no final desta semana.





"Devemos proteger a segurança da maior instalação nuclear da Ucrânia e da Europa", escreveu Grossi na rede social Twitter.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

G7

Os países do G7 associam-se à missão da ONU, afirmando que estão "profundamente preocupados" com o risco de um acidente nuclear e exigem, em comunicado, que "o pessoal da AIEA possa acessar a todas as instalações nucleares da Ucrânia de maneira oportuna, segura e irrestrita". Enfatizam que o complexo nuclear "não deve ser usado para atividades militares ou armazenamento de material militar".







"Essas ações aumentam consideravelmente o risco de um acidente ou incidente nuclear e colocam em risco a população da Ucrânia, os estados vizinhos e a comunidade internacional”, alerta o G7, presidido este ano pela Alemanha.



Risco de fugas

A operadora ucraniana Energoatom alertou no sábado para o risco de fugas radioativas e incêndio após os novos ataques. De acordo com a Euronews, as autoridades ucranianas já começaram a distribuir comprimidos de iodo aos habitantes que vivem nas redondezas da central. Esta medicação ajuda o organismo a bloquear a absorção de iodo radioativo no caso de um desastre nuclear.







Grossi, citando as informações da Ucrânia, esclareceu que "todas as medições de radioatividade feitas no local estavam dentro da faixa normal e não havia indicação de fugas de hidrogénio".





Porém, advertiu o presidente ucraniano, "a situação em Zaporizhia continua a ser muito perigosa". Volodymyr Zelensky acrescentou que "qualquer repetição de um apagão da central, qualquer ação da Rússia que possa desencadear o encerramento dos reatores, colocará novamente a central a um passo do desastre".





Não podemos perder mais tempo", acrescentou o diretor-geral da AIEA, enquanto Ucrânia e Rússia se acusam mutuamente de bombardear a área. A ONU também pediu a cessação de todas as atividades militares na área.Zaporizhia está ocupada por militares russos desde março mas continua a ser operada por funcionários ucranianos. O Kremlin havia afirmado que só permitiria a visita de inspetores internacionais ao complexo, por isso a visita da AIEA marcará um momento importante para poder verificar o que está a acontecer no terreno.A Ucrânia tem expressado algum receio sobre uma missão da AIEA em Zaporizhzhia por considerar que poderá ser lido como um sinal de legitimação da ocupação russa no complexo, mas Kiev acabou por concordar com a inspeção.Perante a crescente preocupação global sobre a segurança na região, Grossi destaca que aFará ainda uma avaliação das condições de trabalho dos funcionários.