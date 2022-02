Ucrânia. Politécnico da Guarda disponível para receber estudantes e professores

"As quatro escolas do IPG estão disponíveis para acolher e integrar refugiados ucranianos que queiram estudar, ou que tenham habilitações para ensinar, na instituição", referiu o IPG em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

O presidente do IPG, Joaquim Brigas, "já comunicou essa disponibilidade à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e irá fazê-lo também ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros".

"Assistimos nestes dias à maior agressão que um país europeu sofreu desde a II Guerra Mundial: a Ucrânia, que é um país democrático, e os ucranianos, merecem-nos, por isso, toda a solidariedade", afirmou Joaquim Brigas, presidente do IPG.

O responsável explicou que o Politécnico da Guarda "disponibiliza-se a receber nos seus cursos estudantes ucranianos que queiram prosseguir os seus estudos, assim como também considera contratar professores ou investigadores que se tenham visto forçados a abandonar a Ucrânia devido à invasão da Rússia".

Segundo o presidente do IPG, assim que a instituição "receber manifestações de interesse por parte de alunos ou de docentes ucranianos, desencadeará de imediato mecanismos céleres, para reconhecer os seus graus e diplomas e integrá-los nas suas escolas, na Guarda e em Seia, e nos seus ciclos de estudos".

"Em paralelo, mobilizará também a Segurança Social, o município da Guarda e outras Câmaras Municipais do distrito, assim como instituições de solidariedade social, no sentido de acolher da melhor forma os alunos e os professores que acorrerem ao IPG".

Para Joaquim Brigas, "nesta hora terrível que se está a viver no centro da Europa é dever do ensino superior português mostrar-se disponível e solidário para com os estudantes e professores da Ucrânia".

O IPG tem quatro escolas superiores: Tecnologia e Gestão; Saúde; Educação, Comunicação e Desporto; Turismo e Hotelaria (Seia).

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.