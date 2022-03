Ucrânia. Primeiro Conselho de Ministros "público" desde o início da guerra

"Hoje, pela primeira vez desde o início da guerra, o governo realizou uma reunião pública", disse Denys Chmygal no Telegram.

"A maioria dos nossos colegas ministros trabalha em Kiev. Os outros estão em missão em diferentes regiões", acrescentou, sem dar mais detalhes.

"O país está a regressar ao trabalho", concluiu.

Outras reuniões entre membros do governo ucraniano terão lugar "de vez em quando", para "que as pessoas vejam que estamos a atuar diariamente para alcançarmos a vitória todos juntos", lê-se no site do governo ucraniano.

Tal como antes do conflito, que teve inicio a 24 de fevereiro, o Conselho de Ministros esteve aberto aos meios de comunicação social credenciados e foi possível acompanhar os trabalhos na Internet.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.179 civis, incluindo 104 crianças, e feriu 1.860, entre os quais 134 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 3,9 milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.