Ucrânia. Próximos dias serão decisivos para evitar conflito, diz Macron

, afirmou o chefe de Estado francês após a reunião.





Depois de Moscovo, Macron segue esta terça-feira para Kiev para conversar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, num novo esforço diplomático para desanuviar a crise ucraniana. Os dois líderes, Macron e Putin, vão falar novamente via telefone após o encontro do Presidente francês com Zelensky.





Sobre a reunião de segunda-feira, o presidente russo afirmou vagamente que seria possível considerar “várias propostas e ideias” de Emmanuel Macron, com o propósito de “estabelecer as bases para os nossos próximos passos”.





Ainda assim, Vladimir Putin repetiu advertências anteriores caso a Ucrânia opte por se juntar à NATO ou tente recuperar a Crimeia, território que a Rússia anexou há oito anos, alertando que a Europa poderia ser arrastada para um conflito à larga escala.







“Querem que a França entre em guerra com a Rússia? É isso que irá acontecer. E não vai haver vencedores”, afirmou Putin perante as questões de repórteres franceses.





Na chegada a Moscovo, na segunda-feira, Emmanuel Macron já tinha minimizado as expectativas. “Podemos evitar algumas coisas no curto prazo. Mas não penso que teremos vitórias no curto prazo. Não acredito em milagres espontâneos. Há muita tensão e nervosismo”, afirmou o presidente francês.

Washington e Berlim em desacordo sobre gasoduto

Enquanto os líderes francês e russo estavam reunidos em Moscovo, o chanceler alemão, Olaf Scholz, participava num encontro com Joe Biden na Casa Branca. Depois da reunião, ambos tentaram apresentar-se unidos na eventualidade de um ataque russo contra a Ucrânia, mas não aparentam estar na mesma página em todos os temas.





Naquela que foi a primeira viagem de Scholz à capital norte-americana desde que foi eleito, o chanceler garantiu que Estados Unidos e Alemanha estão “absolutamente unidos” nas sanções a aplicar à Rússia em caso de escalada do conflito.





No entanto, se Joe Biden garantiu que, em caso de ataque, os Estados Unidos “porão fim” ao controverso gasoduto Nord Stream 2, o chanceler alemão não esclareceu o que Berlim pretende fazer nesse ponto concreto.





“Faz parte do processo que não falemos de tudo em público”, disse Olaf Scholz.





O Nord Stream 2 tem 1.225 quilómetros e demorou cinco anos a ser construído. Apesar de estar concluído, o gasoduto ainda não está ativo, uma vez que os reguladores alemães suspenderam a sua aprovação, entendendo que a construção não está a cumprir a lei na Alemanha.





Também o alto representante da União Europeia para a Política Externa viajou até Washington para discutir a situação na Ucrânia, com foco na resolução de uma eventual crise energética em caso de conflito com a Rússia. Para além do gás natural, o responsável europeu deixou uma nova estimativa, atualizada, sobre as tropas russas colocadas junto à fronteira com a Ucrânia.







“Estamos a viver o momento mais perigoso para a segurança da Europa desde o fim da Guerra Fria. Ninguém reúne 140 mil soldados fortemente armados na fronteira de um país, ao mesmo tempo que questiona a independência deste mesmo país”, disse Josep Borrell, acrescentando que as tropas russas não estão junto à fronteira da Ucrânia para “beber chá”.