Ucrânia. Putin admite que situação nas quatro regiões anexadas é "extremamente difícil"

As regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson, que juntas representam 15 por cento do território da Ucrânia, foram anexadas ilegalmente pela Rússia em setembro, depois de terem sido realizados refefrendos locais que são denunciados como "fictícios" por Kiev e pelo Ocidente.







As anexações ocorreram apesar de Moscovo não as ter conquistado totalmente e o exército russo sofreu recentemente duras derrotas nestas regiões, deitando por terra as ambições de Putin. Em novembro, após uma contra-ofensiva que se alongou por semanas, a Ucrânia recuperou Kherson.

, disse Vladimir Putin na noite de segunda-feira, num vídeo destinado aos funcionários do Serviço Federais de Segurança (FSB), Inteligência Estrangeira (SVR) e Proteção de Altos Funcionários (FSO), na véspera do Dia dos Serviços de Segurança.

Putin ordena reforço da vigilância de russos e fronteiras

"O trabalho deve ser intensificado por meio dos serviços de fronteira e do Serviço Federal de Segurança”, disse Putin. “Qualquer tentativa de infringi-la [a fronteira] deve ser travada de forma rápida e eficaz usando quaisquer forças e meios que temos à nossa disposição, incluindo unidades de ação móveis e forças especiais”, acrescentou.Putin instruiu ainda o FSB, o principal sucessor da KGB da era soviética, a maximizar o “uso do potencial operacional, técnico e de pessoal” para aumentar o controlo da sociedade. "Máxima compostura e concentração de forças são agora exigidas das agências de contra-espionagem, incluindo inteligência militar", disse Putin, de acordo com a transcrição de seu discurso fornecida pelo Kremlin e traduzida pela agência Reuters.

Putin condecora chefes de Donetsk e Lugansk

As condecorações acontecem um dia depois de Putin ter viajado até à Bielorrússia para se encontrar com o seu homólogo e aliado Alexander Lukashenko. A visita de Putin à Bielorrússia, a primeira em três anos, está a ser vista como uma tentativa de Moscovo de pressionar o seu ex-aliado soviético a participar na guerra contra a Ucrânia. Minsk negou o envolvimento no conflito.A invasão russa da Ucrânia aconteceu há 300 dias e não há sinais de tréguas para as próximas semanas. O maior conflito da Europa desde a II Guerra Mundial matou dezenas de milhares de pessoas, deixou milhões de ucranianos desalojados e reduziu cidades a ruínas.

c/ agências