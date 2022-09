Ucrânia. Putin afirma que quer o fim da guerra "o mais depressa possível"

Na cimeira regional de Samarcanda, no Uzbequistão, o presidente russo foi confrontado esta sexta-feira com as "preocupações" da Índia sobre a situação de guerra na Ucrânia. Vladimir Putin respondeu que deseja o fim da guerra, garantindo que "fará tudo" para que o conflito termine "o mais cedo possível".