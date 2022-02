Ucrânia receia que sanções do Ocidente não evitem invasão russa "que está em marcha"

Kiev considera que a invasão russa está em marcha e, segundo Cândida Pinto, a Ucrânia fico "dececionada" com as sanções aplicadas apenas às regiões separatistas e não à Rússia. Contudo, o presidente ucraniano não acredita que as sanções do Ocidente agora evitem a invasão.