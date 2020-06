Ucrânia regista recorde diário de novos casos e fala de "vaga grave"

O número de casos quase duplicou desde o final de maio, ultrapassando agora um total de 41.100 pessoas contagiadas desde o inicio do surto no país, segundo o Ministério da Saúde.

O levantamento gradual das restrições na Ucrânia começou a 11 de maio, com a reabertura das lojas e creches e a reentrada em funcionamento dos transportes públicos.

No total, desde o início da pandemia no país, 1.086 pessoas morreram de covid-19, segundo o Ministério.

Para os especialistas, o número real pode ser bastante maior, dado o volume relativamente baixo de testes de despistagem e atrasos nas notificações, com os resultados dos testes a demorarem dez dias a ser conhecidos.

"A taxa de ocupação dos hospitais aumentou consideravelmente", disse hoje o primeiro-ministro, Denys Chmygal, referindo que o país, de 40 milhões de habitantes, atravessa uma "vaga grave" da pandemia devido ao desrespeito das medidas de precaução.

"As pessoas deixaram de respeitar as restrições e as autoridades locais não têm coragem de as reforçar", acusou.

As autoridades começaram a preparar hospitais suplementares na perspetiva de um aumento significativo dos doentes de covid-19, segundo o primeiro-ministro.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) advertiu na quinta-feira que o número de casos de infeção pelo novo coronavírus voltou a aumentar na Europa, frisando que, a menos que a situação seja rapidamente controlada, os serviços de saúde podem não aguentar.

Várias antigas repúblicas soviéticas registaram um aumento dos casos com o fim do confinamento, especialmente a Ucrânia, Cazaquistão, Quirguistão, Arménia e Azerbaijão.