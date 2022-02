Ucrânia. Reino Unido e Rússia de acordo sobre necessidade de solução "pacífica"

Johnson e Putin "estiveram de acordo quanto ao facto de um agravamento [da crise] não ser do interesse de ninguém", precisou o porta-voz num comunicado, acrescentando que o chefe do executivo britânico advertiu Putin de que "qualquer incursão russa adicional na Ucrânia seria um trágico erro de cálculo".

Os dois dirigentes sublinharam igualmente a importância do diálogo entre os respetivos países sobre questões como as alterações climáticas, o Afeganistão e o nuclear iraniano.

"Eles acordaram aplicar esse espírito de diálogo às atuais tensões, a fim de encontrar uma solução pacífica", acrescentou, no comunicado.

Por sua vez, Moscovo explicou que o Presidente russo condenou, numa conversa com Boris Johnson, a recusa da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) de ter em consideração as preocupações do seu país relativas à segurança, em pleno agravamento da tensão em torno da Ucrânia.

Segundo um comunicado do Kremlin, Putin referiu "a falta de vontade da NATO de responder adequadamente às preocupações legítimas da Rússia" quanto à sua segurança, no caso do alargamento da Aliança Atlântica à Europa de Leste, a repúblicas ex-soviéticas.

A Rússia é acusada desde o final de 2021 de ter concentrado dezenas de milhares de soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia com vista a uma potencial invasão.

Moscovo nega ter qualquer projeto nesse sentido, mas exige garantias da sua segurança, entre as quais a de que a Ucrânia nunca será admitida como membro da NATO e que a Aliança Atlântica retire as suas tropas até às posições ocupadas em 1997.