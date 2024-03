Ucrânia reivindica ataque com drones contra navio russo no Mar Negro

Another bad day for the russian Black Sea fleet.@DI_Ukraine released a video of the attack on the russian warship "Sergei Kotov". pic.twitter.com/UTmt3eBDXO — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2024

"Como resultado de um ataque demarítimos Magura V5, o navio russo Project 22160 Sergei Kotov sofreu danos na popa, estibordo e bombordo", escreveu a agência de inteligência na plataforma Telegram.O porta-voz destes serviços militares, Andriy Yusov, explicou que o navio já tinha sido atingido num ataque anterior, mas que "desta vez foi definitivamente destruído"., acrescentou.Segundo os serviços de informações militares, o navio russo valia cerca de 65 milhões de dólares e estava perto do Estreito de Kerch quando sofreu o alegado ataque com drones.O chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, disse por sua vez no Telegram que, mas não se referiu diretamente ao ataque.Entretanto, os serviços secretos da Ucrânia publicaram um vídeo a preto e branco que mostra umnaval a aproximar-se do Sergei Kotov, embarcação com 94 metros de comprimento, seguindo-seDevido a este episódio, que ocorreu durante a última madrugada, o tráfego ferroviário foi temporariamente interrompido na ponte que liga a península da Crimeia à Rússia, avançou um funcionário russo que se encontra nesse território.O trânsito rodoviário também ficou suspenso por várias horas, acabando por reabrir perto das 7h00 (hora de Lisboa), de acordo com a equipa russa que gere a ponte.Kiev disse ainda ter. Nas últimas semanas registaram-se vários ataques semelhantes a outras instalações petrolíferas na Rússia.Já no mês passado, as forças militares ucranianas disseram ter destruído um navio de guerra russo perto da Crimeia, numa operação que envolveu drones navais. Estes objetos terão danificado uma das laterais da embarcação, fazendo-a afundar.Nos últimos dois anos de guerra,através do uso de mísseis e drones navais.De acordo com o exército ucraniano, cerca de um terço dos navios militares russos foram "desativados" nessa zona marítima.

c/ agências