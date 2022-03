Ucrânia. Relatos de retirada expressiva de civis apenas no corredor de Sumy

Foto: Chefe-adjunto do gabinete do Presidente da Ucrânia via Reuters

As forças russas anunciaram a abertura de 5 corredores humanitários

em Cherhihiv, Sumy, Kharkiv, Mariupol e na capital Kyiv. Mas até ao momento, as informações de retirada expressiva de civis chegam apenas de Sumy. Dezenas veículos saíram da cidade rumo a Poltava, a 175 km a sul, depois dos bombardeamentos na cidade que fizeram pelo menos 21 mortos, incluindo crianças.