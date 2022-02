Ucrânia. Repúblicas do Donbass pedem a Putin que as reconheça como independentes

O presidente da República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, disse, segundo citação da estação Russia Today : "Faço-lhe o apelo a que reconheça a soberania e independência da República Popular de Lugansk (RPL). Também lhe faço o apelo a que considere a possibilidade de concluir um acordo de amizade e cooperação entre a RPL e a Federação Russa, incluindo cooperação na defesa".

À mesma hora, o dirigente da República Popular de Donetsk, emitia um apelo no mesmo sentido, sublinhando que "decisões políticas, tais como o reconhecimento de documentos dos residentes das nossas repúblicas e a possibilidade de os mesmos se tornarem cidadãos russos têm para nós um valor inestimável". E concluía: "Em nome da República Popular de Donetsk, fazemos-lhe o apelo a que reconheça a República Popular de Donetsk como um Estado independente, democrático., legal e social".

Na sexta-feira, os dirigentes de ambas as repúblicas da antiga região ucraniana de Donbass tinham ordenado a evacuação de população civil para a Rússia e o recrutamento militar de todos os homens em idade de poderem combater.

Também na semana passada, o parlamento russo (Duma) tinha votado por larga maioria uma recomendação ao presidente Putin para que reconheça as duas repúblicas. Putin tem vindo a descrever a política da Ucrânia para a população de etnia russa no Donbass como um genocídio, mas justifica os sucessivos adiamentos de uma decisão no sentido de reconhecê-las afirmando que "temos de fazer os possíveis por resolver o problema do Donbass, mas fazê-lo em primeiro lugar baseados na possibilidade de implementar os acordos de Minsk".

Notícias hoje veiculadas pela mesma estação Russia Today davam como iminente, para as próximas horas, o anúncio do reconhecimento das duas repúblicas por parte do presidente russo, pondo fim à indefinição que tem reinado sobre este tema. O próprio Putin afirmou, no fim de uma reunião com o Conselho de Segurança Nacional: "Ouvi as vossas opiniões. Será tomada hoje uma decisão".