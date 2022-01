Ucrânia. Rússia entra pessimista nas conversações com a NATO

Esta quarta-feira, na reunião com os 30 aliados da NATO, a Rússia deverá mais uma vez expor as suas reivindicações quanto à segurança na região. Para tal, diz, mas exige sair do encontro com respostas concretas.À entrada da reunião que decorre em Bruxelas, um porta-voz do Kremlin dissepara a crise com a Ucrânia.Dmitry Peskov frisou que a Rússia está à procura de resultados rápidos e que irá fazer um ponto de situação no final desta semana, quando estiverem finalizadas as conversações com a NATO e com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).“Não há prazos claros, ninguém os está a impor.”, elucidou o representante do Kremlin, acrescentando que Moscovo está preparado para negociar diretamente com a Ucrânia, desde que os acordos existentes sejam cumpridos.Peskov adiantou ainda aos jornalistas que as conversações desta quarta-feira com a NATO não estão relacionadas com os exercícios com militares e tanques pela Rússia junto à fronteira ucraniana.O esclarecimento surge um dia depois de ter sido noticiado que, o que foi visto por analistas como uma clara rejeição das exigências norte-americanas para a paz na região.

Exigências de Putin deverão continuar sem resposta

A reunião em Bruxelas faz parte de um esforço ocidental para romper com as tensões depois de os Estados Unidos terem acusado a Rússia de estar a planear invadir a Ucrânia. Moscovo já negou essas acusações.Ainda no início desta semana, a Rússia reuniu com os Estados Unidos em Genebra para discutir a questão da Ucrânia. Do encontroApesar de, no final, a vice-secretária de Estado norte-americana, Wendy Sherman, e o seu homólogo russo, Sergei Ryabkov, terem classificado de “útil” e “profissional” o encontro entre as duas nações, a Rússia frisou que não houve quaisquer progressos.Isto porque, segundo RyabKov, não foram dadas respostas às principais exigências do presidente Vladimir Putin:das antigas nações soviéticas que agora pertencem à Organização do Tratado do Atlântico Norte.Depois de os Estados Unidos terem firmemente recusado estas propostas, Julianne Smith, embaixadora norte-americana para a NATO, adiantou à comunicação social que o mesmo deverá acontecer na reunião desta quarta-feira em Bruxelas.“Nas nossas anteriores conversas e reuniões com aliados,ou a negociar o que quer que esteja relacionado com a política de ‘portas abertas’ da Organização”, explicou. “Não consigo imaginar qualquer cenário em que isso possa ser ponderado”.