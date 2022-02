Ucrânia. Rússia inicia novos exercícios militares na Bielorrússia

As manobras vão prolongar-se pelo menos até 20 de Fevereiro, bem perto da fronteira com a Ucrânia. Kiev lamenta o envio de seis navios de guerra russos para o Mar Negro e garante que vai assumir uma posição defensiva nesta área, com consequências imprevisíveis. O Secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg admite que está a preparar-se para o pior.