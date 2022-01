Ucrânia. Rússia quer travar reunião do Conselho de Segurança da ONU pedida pelos EUA

Na quinta-feira, os norte-americanos apresentaram um pedido de reunião, que está prevista para segunda-feira.

Caso se realize, será a primeira vez que o órgão mais importante da ONU, com capacidade de tomar decisões, vai abordar a escalada de tensões na região e a acumulação de tropas russas junto da fronteira ucraniana.

O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, deu hoje a entender, através da rede social Twitter, que o seu país vai tentar impedir a realização desta reunião.

"Não me lembro de uma outra ocasião em que um membro do Conselho de Segurança tenha proposto discutir as suas próprias alegações e suposições infundadas, como uma ameaça à ordem internacional por outro [membro]", salientou Polyanskiy.

O diplomata russo disse ainda confiar que o resto dos Estados-membros "não apoiem esta clara jogada de relações públicas, embaraçosa para a reputação do Conselho de Segurança da ONU".

Embora a Rússia não possa usar o seu poder de veto neste caso, as regras do Conselho de Segurança permitem que qualquer membro solicite, até ao último instante, uma votação para bloquear uma reunião.

Nesse caso, seriam necessários nove votos entre os quinze membros deste órgão da ONU para que a reunião decorresse.

Os Estados Unidos e os seus aliados consideram ter apoio suficiente, neste momento, para avançar com a reunião, revelou hoje uma fonte diplomática.

Washington pediu na quinta-feira esta reunião à porta aberta e defendeu que a concentração de mais de 100.000 soldados junto à fronteira com a Ucrânia, vista como uma eventual invasão daquela ex-república soviética, representa "uma clara ameaça à paz e segurança internacional".

"Não é altura de esperar para ver. É necessária a atenção total do Conselho [de Segurança] e esperamos uma discussão direta e útil na segunda-feira", referiu a representante dos EUA nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, em comunicado.

Mesmo decorrendo a reunião, é praticamente impossível que qualquer resolução ou declaração oficial seja aprovada, já que quer os Estados Unidos, quer a Rússia, têm poder de veto no Conselho, como membros permanentes.

Desde que a Rússia anexou a península ucraniana da Crimeia, em 2014, que o Conselho de Segurança abordou repetidamente a situação na região, sem nunca chegar a acordo.

A data prevista para esta reunião não é acidental, pois na terça-feira a Rússia assumirá a presidência rotativa do Conselho de Segurança, ocupada pela Noruega durante o mês de janeiro.

A Rússia tem negado a intenção de invadir o país vizinho, mas disse sentir-se ameaçada pela expansão de 20 anos da NATO ao Leste europeu e pelo apoio ocidental à Ucrânia.

Moscovo exigiu o fim da política de expansão da NATO, incluindo para a Ucrânia e a Geórgia, a cessação de toda a cooperação militar ocidental com as antigas repúblicas soviéticas e a retirada das tropas e armamento dos aliados para as posições anteriores a 1997.

Os Estados Unidos e a NATO rejeitaram formalmente, na quarta-feira, as principais exigências de Moscovo, mas propuseram a via da diplomacia para lidar com a crise.