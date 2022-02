Ucrânia só ficará satisfeita "quando o último soldado russo se retirar" do seu território

"Até lá, não posso estar plenamente satisfeito", explicou Dmytro Kuleba aos jornalistas.



Questionado sobre as conversações com os Estados Unidos no último dia, o responsável avançou que os EUA lhe transmitiram "três mensagens muito claras".



A primeira foi que "irão apoiar a Ucrânia, independentemente do que acontecer".



A segunda mensagem foi que os EUA continuarão a fornecer à Ucrânia "armas defensivas para que possamos defender melhor o nosso país - mas ficaríamos muito satisfeitos se nunca tivéssemos de usar essas armas no campo de batalha, pois queremos a paz", adiantou Kuleba.



Por último, Washington transmitiu que "haverá mais sanções dolorosas dos Estados Unidos sobre a Rússia, executadas em coordenação estreita com os aliados na Europa e resto do mundo, no sentido de garantir a sua máxima eficiência".



"Os nossos parceiros não deverão esperar que os misseis russos atinjam a Ucrânia ou invadam o nosso espaço aéreo para que sejam impostas as novas sanções", considerou o ministro ucraniano.