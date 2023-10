O Presidente da Rússia considera que a contra-ofensiva de Kiev fracassou completamente. Vladimir Putin diz que as forças russas estão a melhorar as posições ao longo da linha da frente, na Ucrânia. Na Ucrânia interpreta-se isso à luz da ideia de que a Rússia esteve a preparar mais armamento e voltará a atacar com mais força agora e aproveitando depois o Inverno.