Ucrânia. UE designa enviado especial internacional para implementação de sanções

O colégio da Comissão, reunido hoje em Estrasburgo, França, decidiu designar para o posto o diplomata irlandês David O`Sullivan, antigo secretário-geral da Comissão Europeia (2000-2005), que assumirá o cargo já na segunda quinzena de janeiro próximo, anunciou o executivo comunitário.

Em comunicado, a Comissão indica que o posto agora criado visa designadamente "assegurar discussões contínuas e de alto nível com países terceiros para evitar a evasão às medidas restritivas sem precedentes que foram impostas à Rússia desde o início da sua guerra contra a Ucrânia".

A Comissão sublinha que David O`Sullivan, 69 anos, "tem uma carreira longa e distinta no serviço público europeu, ao longo de três décadas, e que culminou como embaixador da UE nos Estados Unidos durante cinco anos".

Entre outras funções desempenhadas em Bruxelas, O`Sullivan foi chefe de gabinete do antigo presidente do executivo comunitário Romano Prodi (1999-2000), diretor-geral para o Comércio entre 2005 e 2010, quando José Manuel Durão Barroso presidia à Comissão Europeia, e foi o chefe de operações do Serviço Europeu de Ação Externa, responsável pela criação do novo serviço diplomático da UE (2010-2015).

Esta nomeação ocorre numa altura em que a UE ultima a adoção do nono pacote de sanções à Rússia devido à sua agressão militar à Ucrânia, lançada em fevereiro passado.