Ucrânia. UNICEF alerta para 55 crianças deslocadas de guerra a cada minuto

Foto: Reuters

A UNICEF estima que a cada minuto há 55 crianças deslocadas de guerra, praticamente uma por segundo. Os especialistas alertam para as consequências trágicas e um preço muito elevado na vida de mais de um milhão e meio de crianças, que de um dia para o outro se viram em fuga.