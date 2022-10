Ucrânia. Uso de drones iranianos pode prejudicar relações de Israel com a Rússia

Apesar de ter chegado a enviar ajuda humanitária à Ucrânia,. Evitou também aplicar sanções à Rússia e aos muitos oligarcas judeus com propriedades em Israel.Agora, porém, a posição israelita pode mudar. Moscovo tem, nos últimos tempos, aprofundado os seus laços com Teerão, que é há décadas inimigo de Israel, originando um conflito de baixa intensidade que tem afetado profundamente a geopolítica do Médio Oriente.Richard Hecht, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), declarou esta quarta-feira que o recente ataque comna Ucrânia levantou novas preocupações., avançou à agência Associated Press.Geoffrey Corn, diretor do Centro de Direito e Política Militar da Universidade do Texas, também acredita que o Irão está a fornecerà Rússia com o objetivo de testar a sua aplicação em futuros ataques contra Israel.

“Se os drones forem eficazes na Ucrânia, o Irão irá insistir no seu desenvolvimento”, e se forem abatidos, Teerão “terá uma oportunidade de descobrir como contornar esses problemas”, considerou o especialista em declarações à AP.

Apoio de Israel à Ucrânia "destruiria relações" com a Rússia



Na segunda-feira, um ministro israelita pediu ao Governo que ficasse do lado da Ucrânia nesta guerra, reabrindo o debate sobre osque agora estão a explodir em Kiev.Apesar de o Irão ter já negado o fornecimento dosà Rússia, as autoridades dos Estados Unidos garantem que tal está a acontecer desde agosto.“Já não restam dúvidas sobre qual deve ser a posição de Israel neste conflito sangrento”, considerou esta semana Nachman Shai, ministro israelita dos Assuntos da Diáspora.Shai veio entretanto esclarecer que a sua posição não reflete a do Governo israelita, mas insistiu na ideia. “Em Israel temos muita experiência na proteção da população civil, especialmente nos últimos 30 anos. Fomos atacados por mísseis iraquianos e pordo Líbano e da Faixa de Gaza. Falo de equipamento de defesa para proteger a população da Ucrânia”, esclareceu em declarações à AP.As afirmações de Shai foram recebidas com desagrado na Rússia, com o ex-presidente Dmitry Medvedev a defender que o fornecimento de apoio militar à Ucrânia por Israel seria um “ato muito imprudente”., avisou o antigo líder.O ministro israelita da Defesa, Benny Gantz, veio já tranquilizar Moscovo, assegurando que “as políticas em relação à Ucrânia não vão mudar”.

“Continuaremos a apoiá-la e a ficar do lado do Ocidente, mas não vamos fornecer armas”, declarou durante uma reunião com embaixadores da União Europeia em Tel Aviv.

Israel condenou ataques russos a Kiev



Entre as razões para a neutralidade de Israel no conflito estão as relações com a Rússia, que se têm mantido estáveis nos últimos anos. Há uma grande comunidade judaica nesse país e Israel pretende mantê-la segura.O ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, absteve-se de condenar as ações russas na Ucrânia e chegou mesmo a oferecer o país do Médio Oriente como mediador do conflito. Para além de não aplicar sanções a Moscovo,No passado verão, porém, o novo primeiro-ministro Yair Lapid tomou posse e mostrou-se mais interventivo do que o antecessor. Na última semana, depois de Kiev ter sido bombardeada, Lapid condenou os ataques e enviou “sentidas condolências às famílias das vítimas e ao povo ucraniano”.Amos Yadlin, antigo chefe dos serviços militares de inteligência de Israel, está do lado do chefe de Governo, dizendo que

c/ agências