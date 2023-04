Ucrânia vai retomar as exportações de eletricidade

Durante o dia de hoje, as forças russas atacaram duas cidades na região de Zaporizhia.



Já o exército ucraniano divulgou imagens de bombardeamentos, com armas da era soviética, contra alvos russos na região de Donetsk.



As autoridades ucranianas anunciaram ter colocado mais de seis mil minas junto à fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia para reforçar a linha defensiva do país, tendo ainda sido construídas trincheiras ao longo de sete quilómetros em posições próximas da linha divisória entre os dois países.



Recorde-se que um dos pontos de entrada das forças russas na invasão do ano passado foi justamente a fronteira bielorussa.