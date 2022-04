Ucrânia. Vladimir Putin convencido de que está a ganhar a guerra

Foto:Maxim Shemetov - Reuters

O Chanceler Austríaco diz que Vladimir Putin está convencido de que as forças russas estão a ganhar a guerra na Ucrânia. O chanceler foi único líder europeu que esteve reunido com o Presidente russo desde o início da invasão. E diz ter ficado convicto de que Putin joga com a chantagem nuclear.