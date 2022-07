Ucrânia. Volodymyr Zelensky demitiu o chefe dos serviços secretos e a procuradora-geral

A presidência ucraniana anunciou que o afastamento de Ivan Bakanov decorre da aplicação de um artigo do estatuto disciplinar das Forças Armadas que é acionado em caso de falhas na execução de serviços que resultem em vítimas mortais ou tenham outras consequências graves.



No caso de Iryna Venediktova não é revelada qualquer justificação. A procuradora-geral é afastada no momento em que liderava a investigação de crimes de guerra no âmbito da invasão da Ucrânia.