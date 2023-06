Ucrânia. Volodymyr Zelensky visita tropas na frente de batalha

O Presidente ucraniano visitou as tropas que estão na frente de batalha. Volodymir Zelensky divulgou um vídeo dando nota dessa visita, mas não revelou o local onde se encontrou com os militares ucranianos. Zelensky diz que é sempre uma honra estar com os heróis ucranianos e agradece-lhes pela difícil tarefa que têm enfrentado.