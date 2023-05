Ucrânia. Zelensky recebido no aeroporto de Roma pelo MNE italiano

O Presidente ucraniano, sublinhou nas redes sociais a importância da visita a Itália para a vitória da Ucrânia na guerra contra a invasão lançada pela Rússia em fevereiro do ano passado.

Zelensky vai ter encontros com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que tem proporcionado ajuda militar à Ucrânia, e com o Presidente, Sergio Mattarella.

Segundo os media de Roma, Zelensky responde com esta visita ao convite da primera-ministra italiana, que viajou até Kiev em fevereiro.

O presidente ucraniano vai ainda encontrar-se com o Papa Francisco, anunciou o Vaticano.

"Hoje, em Roma, vou reunir-me com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, com a primeira-ministra, Giorgia Meloni, e com o Papa. Uma importante visita para a vitória de Ucrânia", escreveu o Presidente ucraniano nas redes.



Será o primeiro encontro de Zelensky e do papa desde que começou a guerra, apesar de ambos já se conhecerem, porque Francisco recebeu, em audiência, o Presidente ucraniano em 08 de fevereiro de 2020.

Alta Segurança

A agenda exata de Zelensky não foi divulgada, por razões de segurança. O Vaticano apenas confirmou a reunião papal pouco antes da chegada a Roma do Presidente ucraniano.

A televisão estatal italiana noticiou que, no âmbito das medidas de segurança, foi aberta uma zona de exclusão aérea nos céus italianos e atiradores de elite da polícia foram colocados estrategicamente em edifícios altos.

Meloni encontrou-se com Zelensky em Kiev, pouco antes do aniversário da invasão russa em grande escala, a 24 de fevereiro de 2022.

Entretanto, o Governo alemão anunciou uma ajuda militar adicional à Ucrânia no valor de mais de 2,7 mil milhões de euros, incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munições.

O anúncio chegou quando decorrem preparativos em Berlim para uma possível primeira visita de Zelensky à Alemanha desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no ano passado.

O ministro da Defesa, Boris Pistorius, disse que Berlim quer mostrar, com o último fornecimento de armas, que a Alemanha está "seriamente empenhada no apoio" à Ucrânia.