O Presidente da Ucrânia reivindica a recuperação, pela primeira vez, uma localidade a leste do rio Dnipro e garante que obrigou a frota russa a recuar no Mar Negro. Volodymir Zelensky recebeu a visita do novo Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. David Cameron garante que o Ocidente vai continua a apoiar a Ucrânia.