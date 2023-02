Ucranianos e russos unem-se em Nova Iorque pelo fim da guerra

Com velas acesas e cartazes contra o presidente russo, Vladimir Putin, ucranianos e russos manifestaram indignação pelo arrastar da guerra e lamentaram os milhares de vidas que este conflito arruinou.

Entre os cartazes erguidos durante a vigília podia-se ler: "Criem um tribunal especial para Putin", "Sou russo e apoio a Ucrânia", "Libertem Alexey Navalny (opositor do Governo russo)", "Rússia é um Estado terrorista", "Parem o Putin terrorista", "Vamos vencer muito em breve", "Putin, as tuas mãos estão cobertas de sangue inocente", além de várias caricaturas com comparações entre Putin e o ex-líder da Alemanha Nazista Adolf Hitler.

"Estou aqui para exigir o fim da guerra, exigir que a Rússia saia da Ucrânia e que nos deixe em paz, porque somos um país independente e livre. Um dia de guerra é demasiado. Um ano de guerra é demasiado", disse à Lusa uma mulher ucraniana que preferiu não se identificar.

Face ao apoio russo manifestado na vigília, uma jovem ucraniana - que falou à Lusa, mas pediu para não ser identificada - considerou-o importante, mas apontou que "há milhares de russos a viver em Nova Iorque e só algumas centenas apareceram" em frente ao Consulado da Rússia.

"Este é o único lugar que a comunidade ucraniana em Nova Iorque poderia estar hoje. Isto já dura há um ano e é impossível acreditar que o nosso país está destruído, que as nossas famílias estão em perigo, que muita gente está a morrer", lamentou.

"É importante ver cidadãos russos aqui, porque todo o apoio importa. Contudo, há milhares de russos a viver em Nova Iorque e só algumas centenas apareceram após este ano de guerra. Gostaria de ver mais apoio", frisou a jovem.

Horas antes da vigília, a apenas alguns quilómetros de distância, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou, com uma esmagadora maioria de 141 votos, uma resolução que exige a "retirada imediata" das tropas russas da Ucrânia e pede "uma paz abrangente, justa e duradoura".

O projeto de resolução, elaborado pela Ucrânia com o apoio da União Europeia, obteve 141 votos a favor, sete contra e 32 abstenções dos 193 Estados-membros da ONU, reforçando mais uma vez o isolamento de Moscovo na panorama internacional.

A votação ocorreu numa sessão especial de emergência da Assembleia Geral para assinalar um ano de guerra da Rússia na Ucrânia.