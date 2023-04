Ucranianos em Portugal protestam em chegada de Lula da Silva a Portugal

Lula da Silva vai enviar um representante do Governo brasileiro à Ucrânia. A revelação foi feita, na sexta-feira, em Lisboa pelo ministro da Presidência do Brasil. No mesmo dia, também, a Associação de Ucranianos aproveitou a chegada a Portugal do presidente do Brasil para entregar uma carta na Embaixada brasileira a convidar Lula a visitar a Ucrânia.