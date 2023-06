UE abre ponte aérea para ajudar refugiados que fogem para o Chade

Um primeiro voo, segundo um comunicado da Comissão Europeia, aterrou hoje no aeroporto internacional de N`Djamena, transportando 90 toneladas de material destinado a ONG que estão no terreno a ajudar refugiados sudaneses que atravessam a fronteira com o Chade.

O carregamento inclui material diverso, como tendas, água potável e equipamento de saúde e sanitário, bem como materiais escolares e outros destinados às crianças.

Por outro lado, a UE mobilizou uma verba suplementar de 1,66 milhões de euros de ajuda ao Chade e um montante de 350 mil euros destinado especificamente a financiar apoio prestado pelo governo de N`Djamena aos refugiados sudaneses.

Os combates entre as forças armadas sudanesas, lideradas pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohammed Hamdan Dagalo, eclodiram em meados de abril. A violência matou pelo menos 866 civis, de acordo com um grupo de médicos sudaneses, embora o número de mortos possa ser muito superior.