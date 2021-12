UE adota regime próprio de sanções ao Mali

A alteração hoje adotada tem em conta a situação no Mali e estabelece "novos critérios que permitirão à UE impor autonomamente medidas restritivas aos indivíduos e entidades responsáveis por ameaçar a paz, segurança ou estabilidade do Mali, ou por obstruir a implementação da sua transição política", segundo um comunicado do Conselho.

Até à data, a UE apenas conseguiu transpor para a legislação comunitária as sanções decididas pelas Nações Unidas.

As medidas restritivas da UE consistirão numa proibição de viagem para indivíduos e no congelamento de fundos pertencentes tanto a pessoas como a entidades, bem como na proibição de pessoas e entidades da UE disponibilizarem fundos.

A decisão de hoje limita-se a estabelecer o novo quadro de medidas autónomas da UE, não tendo ainda sido elaborada uma lista de visados pelas sanções.

A decisão de hoje dá seguimento ao acordo alcançado em 15 de novembro de 2021 no sentido de estabelecer um quadro específico para medidas restritivas contra o Mali, em apoio da decisão idêntica tomada uma semana antes pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).