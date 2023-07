UE aguarda por setembro para decidir sobre proibições a produtos agroalimentares ucranianos

Em conferência de imprensa no final de uma reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia (UE), em Bruxelas, o comissário respondeu que qualquer decisão só será tomada perto do final do prazo: "Acho que vai ser em setembro, antes da expiração destas limitações."

Janusz Wojciechowski acrescentou que é feita uma avaliação a cada dois meses sobre o funcionamento do mercado e que a próxima só vai ser em agosto.

Por isso, a prorrogação das proibições só poderá ser decidida depois.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião, a ministra da Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, referiu que os governantes têm outra reunião prevista para setembro para fazer uma análise mais aprofundada da situação, que foi agravada pela suspensão por parte da Rússia do acordo de exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro, no dia 17 de julho.

A ministra acrescentou que com a suspensão do acordo os corredores terrestres que estão sob encargo da UE são ainda mais importantes para salvaguardar a segurança agroalimentar em vários países.