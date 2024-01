UE ajuda combate à subnutrição em Timor-Leste com mais de 12 milhões de euros

No âmbito daquele projeto, que terminou em dezembro, a UE desembolsou este mês 1,2 milhões de euros, elevando para 12,58 milhões de euros o apoio total à Parceria para a Melhoria da Nutrição, com a colaboração da direção de Nutrição do Ministério da Saúde timorense e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), indicou, em comunicado.

O programa teve como objetivo reduzir "todas as formas de subnutrição em Timor-Leste com foco nos primeiros 1000 dias de vida" através de apoio ao Ministério da Saúde na implementação da Estratégia Nacional de Nutrição.

A parceria contribuiu também para o "Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 [fome zero] e para o Plano de Ação Nacional Consolidado de Timor-Leste para a Segurança Nutricional e Alimentar para 2020-2030", salientou a UE.

Para a UE, o programa contribuiu para "coordenar e harmonizar a assistência externa à nutrição em Timor-Leste e promoveu o diálogo político entre o Governo de Timor-Leste e as partes interessadas na nutrição".

A UE especificou também, no comunicado, que o apoio orçamental foi efetuado à medida que o Governo demonstrava a "implementação de políticas públicas, previamente acordadas e relacionadas com a nutrição" e o "cumprimento das metas acordadas em matéria de gestão das finanças públicas e transparência na aplicação do orçamento".

"A UE está disposta a considerar disponibilizar um montante adicional de 375 mil euros, se forem fornecidas informações adicionais sobre a realização de outros indicadores a curto prazo", referiu.

"No futuro, o apoio da UE ajudará a combater a subnutrição através da proteção social e do envolvimento com uma série de setores diferentes", acrescentou, na mesma nota.