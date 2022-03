UE ajuda refugiados de Bangladesh e Myanmar com cerca de 50 milhões de euros

O financiamento consiste em 24 milhões de euros para o Bangladesh, focado no combate à crise humanitária da minoria étnica rohingya, e mais de 22,4 milhões de euros para Myanmar, onde as necessidades humanitárias aumentaram consideravelmente desde a tomada do poder pelos militares e estão a aumentar exponencialmente, explicou a CE num comunicado.

A ajuda também procura dar uma resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19, que agravou ainda mais a situação humanitária na região.

Uma parte do financiamento também apoiará o Bangladesh na melhoria da sua preparação para desastres, a fim de aumentar a resiliência a desastres naturais.

O comissário europeu para Gestão de Crises, Janez Lenarcic, disse que continuam a aumentar as necessidades das pessoas afetadas por conflitos e as deslocadas, no Bangladesh e em Myanmar, exigindo assim mais apoio humanitário.

"Com este novo financiamento, a União Europeia (UE) está mais uma vez empenhada em fornecer ajuda humanitária à população mais vulnerável", explicou Lenarcic, referindo-se aos apoios a operações nos domínios da nutrição, abrigo, saúde, serviços de água e saneamento ou educação.

No comunicado, a CE recordou que tem ajudado ativamente o Bangladesh desde 2002 e Myanmar desde 1994, concentrando-se na preparação para catástrofes e nas atividades de resposta a emergências.

Desde essa altura, a UE forneceu ajuda para salvar refugiados rohingyas e financiou assistência de emergência a pessoas afetadas por desastres naturais.

Além disso, na sequência da pandemia de covid-19, parte do financiamento humanitário da UE também apoia a resposta em ambos os países através do fornecimento de material e equipamento médico, encaminhamento de emergência de pessoas deslocadas e doentes em comunidades afetadas pela pandemia ou reforço da capacidade de resposta sanitária em campos de refugiados rohingya.

Em 2021, a UE contribuiu com 25 milhões de euros em financiamento humanitário para Myanmar e com mais de 38 milhões de euros para o Bangladesh.

Da mesma forma, três milhões de euros foram alocados para a crise regional de refugiados no Sudeste Asiático.