UE alcança acordo sobre limite máximo do preço do gás importado

Após várias semanas de negociações, o acordo foi alcançado em Bruxelas.





Votaram contra a Hungria e registaram-se as abstenções de Países Baixos e Áustria, tendo todos os restantes Estados-membros votado a favor, segundo fontes europeias.



Em causa está a medida de emergência temporária proposta no final de novembro pela Comissão Europeia para criação de um mecanismo de correção de preço em certas transações no Mercado de Transferência de Títulos relativamente ao gás natural, o TTF.





Reportagem de Abdrea Neves, Correspondente da Antena 1 em Bruxelas.