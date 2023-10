UE alerta que construção de base naval russa em território da Geórgia aumenta tensões

"A UE expressa uma grande preocupação em relação aos alegados planos da Rússia de erguer uma base naval permanente para a sua frota no Mar Nego na região de Abkhazia da Geórgia", dá conta um comunicado do Serviço de Ação Externa da UE.

O gabinete do alto-representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, recordou que esta ação "é ilegal, viola a soberania da Geórgia e a sua integridade territorial, os princípios do direito internacional e os compromissos" de Moscovo.

"Se a Rússia avançar com estes alegados planos, vai aumentar ainda mais as tenções e ameaças à estabilidade da região", acrescenta a nota.

A Rússia está a utilizar o mar Negro para atacar cidades e posições ucranianas e também em manobras para bloquear a exportação de cereais da Ucrânia, depois de sair unilateralmente em 17 de julho de um acordo estabelecido com Kiev no ano anterior.

O Mar Negro banha as fronteiras da Rússia, Ucrânia, Geórgia, Turquia, Roménia e Bulgária, sendo estes três últimos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).