UE analisa crise energética face ao conflito na Ucrânia

Este Conselho extraordinário, no qual Portugal estará representado pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, tem lugar depois de os líderes da UE, reunidos numa cimeira extraordinária na última quinta-feira, terem mandatado a Comissão Europeia para avançar com “medidas de contingência” no setor da Energia.Nas conclusões da cimeira extraordinária

De acordo com o Conselho da UE, “a invasão russa da Ucrânia causou um aumento nos preços do gás na UE e nos preços globais do petróleo”, que agrava o "pico" nos preços da Energia a que já se assistia na Europa.