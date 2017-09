UE anuncia que vai preparar "sanções autónomas" a Pyongyang

Lusa07 Set, 2017, 21:25 / atualizado em 07 Set, 2017, 21:25 | Mundo

"O trabalho para preparar mais sanções da UE vai começar", indicou Mogherini aos `media` no final de uma reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União, e numa referência às medidas contra Pyongyang pelo seu programa balístico e nuclear.

Mogherini acrescentou que os ministros "discutiram as propostas que lhes transmiti sobre a nossa posição face à Coreia do Norte" e "concordámos no apoio ao Conselho de Segurança da ONU para que adote mais medidas em termos de restrições económicas contra a Coreia do Norte".

Os Estados-membros pretendem ainda assegurar que países terceiros "apliquem totalmente as decisões do Conselho de Segurança da ONU", indicou.

A alta representante para a política externa e de segurança assinalou que também ficou decidido "complementar potencialmente novas decisões do Conselho de Segurança da ONU com medidas autónomas da UE".

O chefe da diplomacia da Estónia, Sven Mikser, cujo país assume este semestre a presidência da União, frisou que Bruxelas já aplica um "estrito regime de sanções", apesar de "existirem alguns passos adicionais que podemos promover para acelerar a aplicação das sanções da ONU".

Segundo Mogherini, "toda esta pressão, quer em termos de aplicação das sanções da ONU e de sanções autónomas da UE, está dirigida para abrir canais para o diálogo diplomático que, de momento, não estão disponíveis".

"Sempre acreditámos na UE que as sanções não são um objetivo em si mesmo, mas um instrumento para tentar promover posições credíveis em termos de diálogo político", prosseguiu.

A chefe da diplomacia comunitária indicou que a UE "está e permanecerá disposta a acompanhar este diálogo credível a nível político para garantir a total desnuclearização da península da Coreia".

"Estamos muito determinados e unidos na UE no apoio ao regime internacional de não-proliferação nuclear", ressalvou, para assegurar ainda que "trabalharemos ativamente com os nossos parceiros internacionais e na região para garantir" esse objetivo e "permitir a abertura de um diálogo diplomático".

A Coreia do Norte fez no domingo mais um teste nuclear, condenado pela comunidade internacional, e o Conselho de Segurança das ONU deverá analisar na segunda-feira um novo pacote de sanções por iniciativa dos Estados Unidos.