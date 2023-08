UE ao lado de decisões da CEDEAO mas não pondera sanções para já

"Dissemos desde o primeiro momento que apoiamos as decisões e ações da CEDEAO e assim será", sustentou o porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros Peter Stano, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Na primeira reação ao golpe militar em Niamey, em 26 de julho, que depôs o Presidente Mohamed Bazoum, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, condenou a ação dos militares nigerinos e advertiu que a adoção de sanções pela organização da África Ocidental poderia ser acompanhada por uma decisão semelhante pela União Europeia (UE).

Contudo, Peter Stano não referiu a hipótese de sancionar o Níger e também não está prevista uma reunião extraordinária dos 27 para discutir o assunto.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se no dia 31 de agosto em Toledo, numa reunião ordinária organizada pela presidência espanhola do Conselho da UE.

O líder do autodenominado Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), o general Abdourahamane Tiani, assinou um decreto com a composição dos membros do novo Governo divulgado esta madrugada pela agência pública de notícias ANP.

O novo Governo é chefiado pelo economista e antigo ministro Mahamane Lamine Zeine, nomeado na segunda-feira, que terá também as pastas da Economia e das Finanças.

A nomeação do Governo provisório ocorre poucas horas antes de uma reunião importante dos líderes da CEDEAO, em Abuja, Nigéria, para analisar a situação no Níger, depois de ter expirado, no passado domingo, o ultimato dado pelo bloco regional aos líderes golpistas para restabelecerem a ordem constitucional, sob a ameaça de uma possível ação militar.