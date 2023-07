UE apoia medidas dos líderes da África Ocidental contra golpe de Estado

"A União Europeia apoia todas as medidas tomadas pela CEDEAO em resposta a este golpe de Estado e apoiá-las-á de forma rápida e decisiva", afirmou Borrell, em comunicado.

O chefe da diplomacia europeia indicou que a União Europeia "associa-se às fortes condenações" expressas pelos chefes de Estado da região contra o "inaceitável golpe de Estado" perpetrado no Níger.

"O Presidente, [Mohamed] Bazoum, democraticamente eleito, continua a ser o único chefe de Estado do Níger. Nenhuma autoridade para além da sua pode ser reconhecida. Ele deve recuperar, sem demora e sem condições, a liberdade e a plenitude do cargo", afirmou.

"É importante que a vontade do povo do Níger, tal como expressa nos votos, seja respeitada. (...) Consideramos os golpistas responsáveis por quaisquer ataques contra civis, pessoal ou instalações diplomáticas", acrescentou Borrell.

Milhares de pessoas protestaram no domingo em frente à embaixada francesa em Niamey, numa manifestação de apoio ao golpe militar no país, antes de serem dispersadas por bombas de gás lacrimogéneo, segundo a agência de notícias AFP.

No domingo, a CEDEAO lançou um ultimato aos golpistas do Níger, afirmando que não exclui o uso da força se não libertarem e devolverem ao poder o Presidente deposto, no prazo de uma semana.

Bazoum está detido na sua residência desde quarta-feira.