UE aponta investigação a fraudes com refugiados como prioritária para 2018

Lusa06 Jun, 2018, 12:59 | Mundo

"Sempre tivemos investigações relativas a ajudas externas, porque a União Europeia é o maior distribuidor de ajudas no Mundo. Dar dinheiro em processos como o da crise dos refugiados é um risco. As acusações que temos recebido é que há favoritismos na atribuição de contratos, que são adjudicados a membros de família, que o dinheiro é desviado no final da cadeia. Estabelecemos que esta será uma prioridade na investigação deste ano", sustentou o diretor-geral do OLAF.

Momentos antes, enquanto apresentava o relatório anual de 2017, na sede do organismo, em Bruxelas, Nicholas Ilett já tinha precisado que o incremento do uso fraudulento de fundos alocados aos refugiados foi uma das tendências detetadas no decurso das investigações do gabinete no ano passado.

"Temos investigações a decorrer relativamente a refugiados da Síria, e também em Estados- membros, como a Grécia, e a Itália. Não o encaro como preocupante, mas sim como algo inevitável", defendeu.

O diretor-geral do OLAF, assim como o diretor de investigações do organismo, Dominik Schnichels, escusaram-se a comentar investigações em curso, explicando que a evolução destas está condicionada pela colaboração dos investigados, e pode demorar "vários meses".

Recorde-se que, em 25 de janeiro, o organismo comunitário confirmou à Lusa a abertura de uma investigação à suspeita de irregularidades no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), liderado pelo português José Carreira.

"O OLAF pode confirmar ter sido aberta uma investigação a suspeitas de irregularidades que ocorreram no Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo", disse à Lusa fonte do gabinete de imprensa do organismo.

A mesma fonte salientou, no entanto, que estando a decorrer o inquérito, o OLAF não pode fazer qualquer comentário sobre o assunto, algo reiterado hoje por Dominik Schnichels.

Em causa estarão irregularidades no EASO, onde José Carreira assumiu o cargo de diretor executivo em abril de 2016.

Na conferência de imprensa de hoje, a OLAF indicou que, em 2017, concluiu 197 investigações, emitindo 309 recomendações a autoridades nacionais e comunitárias.

De acordo com os dados apresentados pelo organismo, foram concluídos três casos de investigação ao uso de fundos comunitários a nível regional ou nacional em Portugal, tendo o OLAF emitido duas recomendações.