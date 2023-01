UE apresenta resultados da fiscalização às eleições em S. Tomé

Nas conclusões preliminares, apresentadas na capital são-tomense dois dias após o ato eleitoral, os observadores europeus indicaram que a votação foi “amplamente satisfatória” e a contagem dos votos decorreu de forma “ordenada e transparente”.



Na ocasião, a chefe da missão disse esperar que a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) divulgasse os resultados do apuramento provisório por distrito e mostrou-se preocupada com sinais de tensão pós-eleitoral.



A CEN apenas divulgou os votos totais por partido mais de 30 horas depois do fim do escrutínio, sem esclarecer quantos mandatos na Assembleia Nacional cabia a cada força política, o que motivou protestos do partido Ação Democrática Independente (ADI) e de apoiantes, nas ruas.



A ADI venceu as eleições legislativas com maioria absoluta de 30 deputados, levando o seu líder, Patrice Trovoada, a chefiar um governo pela quarta vez, enquanto o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do até então primeiro-ministro Jorge Bom Jesus alcançou 18 lugares no parlamento.



O chamado "movimento de Caué" - coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista - Partido de Unidade Nacional (MCI/PS-PUN) - subiu de dois para cinco mandatos, enquanto o movimento Basta, criado poucos meses antes das eleições, elegeu dois deputados.