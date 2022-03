UE aprova organização das presidenciais em Timor-Leste

"Não registámos qualquer grande irregularidade, apenas pequenas coisas. Mas esse tipo de pequenas irregularidades não afetou a transparência ou o resultado do processo", disse Domènec Ruiz Devesa, em conferência de imprensa.

A equipa de observação da UE, que está em Timor-Leste a convite do Governo timorense, teve no terreno mais de 40 observadores que, além de acompanhar a campanha, visitaram 174 centros de votação nos 12 municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA).

Na apresentação do relatório preliminar da missão de observação, o eurodeputado Domènec Ruiz Devesa disse que as equipas no terreno avaliaram como "bom ou muito bom" o processo eleitoral.

Domènec Ruiz Devesa congratulou os eleitores timorenses que "foram em grandes números votar no sábado", no que foram as eleições mais concorridas de sempre, com 16 candidatos e um número recorde de eleitores e centros de votação.

No que toca à campanha, o responsável destacou o desequilíbrio entre os candidatos com apoio de máquinas partidárias e os que não o tinham, evidenciando-se uma "competência genuína entre os principais candidatos", com respeito pelos direitos constitucionais de liberdade de expressão.

"Essa diferença criou algum desequilíbrio na campanha", referiu, ao notar que as ações políticas decorreram em geral de forma pacífica, registando-se apenas "pequenos incidentes" e "lamentavelmente, uma morte".

O quadro legal eleitoral do país deu "suficientes garantias para a realização de eleições democráticas, com alterações recentes a reforçar positivamente vários aspetos do processo", frisou o eurodeputado.

"Os órgãos eleitorais estiveram empenhados em eleições transparentes e os funcionários mostraram-se confiantes de imparcialidade e profissionalismo", considerou.

Pequenas falhas não afetaram

O relatório destacou a experiência acumulada da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) na implementação do processo eleitoral, com as preparações logísticas a serem "adequadas e atempadas".

"A presença de representantes dos candidatos garantiu transparência, com observadores nacionais também presentes", afirmou.

Entre as questões que causaram mais polémica na opinião pública durante a votação em si, esteve a questão dos novos centros paralelos em Díli, onde podiam votar eleitores que não conseguiam, por vários motivos, regressar aos locais onde estavam recenseados.

"É uma inovação do processo eleitoral, introduzida pela primeira vez e por boa razão e algo que consideramos positivo", disse.

Domènec Ruiz Devesa falava aos jornalistas quando ainda está a decorrer a contagem, sendo que o relatório final será apresentado depois do processo eleitoral terminar.

José Ramos-Horta lidera a contagem, quando falta ainda fechar três municípios, incluindo a capital Díli, com cerca de 46% dos votos, aquém dos 50% mais um necessários para resolver a eleição à primeira volta.

Observadores da CPLP satisfeitos

A missão de observação da CPLP às presidenciais timorenses considerou que as eleições foram "credíveis, livres e pacíficas", contribuindo para o reforço das instituições democráticas, coesão nacional e participação política da cidadania.



"A missão da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) considera que as eleições decorreram em consonâncias com as práticas internacionais de referência, em respeito pelos princípios democráticos e direitos políticos consagrados constitucionalmente, e de acordo com os preceitos definidos nas leis e procedimentos eleitorais em vigor", disse o chefe da missão, o embaixador angolano José Guerreiro Alves Primo.