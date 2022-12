UE aprova parceria militar antiterrorista com o Níger

O Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE aprovou a criação da missão EUMPM Níger no âmbito da Política Externa e Segurança Comuns (PESC), com o objetivo de "reforçar a capacidade das Forças Armadas do Níger para conter a ameaça, proteger a população do país e garantir um ambiente seguro e em conformidade com a lei dos direitos humanos e o direito humanitário internacional", segundo um comunicado.

A missão decorrerá em coordenação com a medida de assistência do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, adotada em julho último.

Em novembro, o governo do Níger convidou a UE a destacar uma missão de parceria militar da PESC para contribuir para o reforço da capacidade militar das Forças Armadas do país, a fim de apoiar o Níger na sua luta contra o terrorismo.