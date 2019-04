UE aprova verba de 1,5 milhões de euros para ajuda humanitária

Lusa29 Abr, 2019, 12:48 | Mundo

O novo financiamento irá ser usado para disponibilizar ajuda alimentar, abrigos, água potável e saneamento, entre outros bens essenciais.

"Moçambique está a enfrentar um duplo desastre, depois de um segundo ciclone devastador ter atingido o país no espaço de um mês", disse o comissário europeu para a Ajuda Humanitária, Christos Stylianides.

O comissário sublinhou ainda que a UE vai atuar com rapidez, considerando que Moçambique ainda está a recuperar dos efeitos do primeiro ciclone a atingir o país, o Idai.

O ciclone Kenneth provocou chuvas intensas especialmente na província de Cabo Delgado em 25 de abril, com ventos que atingiram os 200 quilómetros por hora, um dia depois de ter passado perto da costa norte da ilha da Grande Comore.

Pela primeira vez, dois fortes ciclones tropicais atingiram Moçambique na mesma época: o Idai, que provocou mais de 600 mortos no centro do país em março e agora o Kenneth, cuja passagem na noite de 24 para 25 de abril provocou pelo menos cinco mortos, sendo que as inundações repentinas de domingo em Pemba causaram outras três.

Há 166.084 pessoas afetadas e 40 centros de acolhimento a funcionar com 37.696 pessoas, 7.389 das quais em situação vulnerável (tais como grávidas e idosos) na sequência do Kenneth.

O ciclone Idai afetou mais de 1,5 milhões de pessoas, segundo as autoridades moçambicanas.

Muitas infraestruturas, incluindo escolas e unidades de cuidados de saúde no centro do país, foram destruídas ou ficaram danificadas.