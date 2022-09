UE aprova verba de 15 milhões de euros para apoiar missão militar em Moçambique

A verba foi aprovada pelo Comité Político e de Segurança (CPS) da UE depois do aval do Conselho, em abril, a um programa geral de apoio à União Africana em 2022-2024 ao abrigo do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz.

Os 15 milhões de euros, segundo um comunicado, irão financiar a componente militar da SAMIM, nomeadamente fortificações de campo e contentores de armazenamento, equipamento médico, veículos e barcos, assim como dispositivos tecnológicos.

Esta parcela complementa uma verba de 89 milhões de euros de financiamento às forças armadas de Moçambique destinada a equipar as unidades que são treinadas pela missão da UE no país.

O chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, inicia hoje uma visita de dois dias a Moçambique, em que vai reunir-se com o Presidente, Filipe Nyusi, e entregar equipamento não bélico para apoiar o combate antiterrorista em Cabo Delgado.

O Comité Político e de Segurança é responsável pela política externa e de segurança comum e pela política comum de segurança e defesa da UE.