UE aprovou o décimo pacote de sanções contra a Rússia

E há novidades neste novo pacote de sanções. Pela primeira vez, são visadas pessoas e entidades ligadas à propaganda, tal como entidades ligadas à Guarda Revolucionária do Irão por estar relacionada com o fabrico de drones usados pela Rússia.



Além disso, o pacote inclui restrições mais rígidas à exportação de peças e equipamentos que possam ser utilizados na máquina militar russa.



Fora das proibições deste décimo pacote de sanções europeu voltam a ficar o setor da energia nuclear e os diamantes.



O acordo sobre as novas sanções demorou mais tempo do que o esperado a ser alcançado para conseguir incluir as exigências de todos os 27 Estados-membros, já que as sanções requerem aprovação por unanimidade.



A União Europeia reafirma, de resto, estar unida no apoio à Ucrânia e ao povo ucraniano "enquanto for necessário".