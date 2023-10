UE aumenta apoio humanitário à Arménia

Em comunicado, a Comissão anunciou, no mesmo dia em que o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic, visitou a Arménia, a partida de um voo com equipamentos e materiais de ajuda humanitária "para ajudar as organizações que estão no terreno".

Entre os equipamentos estão `kits` de higiene, utensílios de cozinha, cobertores e luzes LED, para "rápida distribuição" às pessoas que estão em estruturas de acolhimento temporário.

Em simultâneo, o comissário europeu disse que está a ser discutida a operacionalização, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, de ajuda médica para as vítimas da explosão em Stepanarket.

A Bélgica, Bulgária, França, Itália, Luxemburgo, Espanha e Suécia já se disponibilizaram para o efeito.