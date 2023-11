UE avança com plano de seis mil ME para ajudar economias dos Balcãs Ocidentais

"Com a adoção hoje deste plano de crescimento de seis mil milhões de euros, vamos aproximá-los [Balcãs Ocidentais] da UE", disse a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa, em Bruxelas, para apresentar o progresso nos processos de adesão ao bloco comunitários dos países com essa pretensão.

Deste total, quatro mil milhões de euros são em empréstimos, que apenas serão disponibilizados quando os países concretizarem parte das recomendações feitas pela Comissão Europeia.

A previsão é de que este plano faça crescer as economias dos Balcãs Ocidentais no prazo de uma década, aproximando-as das economias da UE.

"Vai possibilitar benefícios em áreas fulcrais do nosso mercado único, incluindo a livre circulação de bens, serviços e trabalhadores, a zona único de pagamentos em euros, o transporte, a energia e o mercado único digital", descreveu von der Leyen.

A Comissão Europeia apresentou hoje os relatórios sobre os progressos democráticos dos países candidatos à adesão à UE.

Entre o grupo, recomendou ao Conselho da União Europeia o início das negociações rumo à adesão para a Ucrânia e a Moldova, os dois países que mais recentemente receberam o estatuto de países candidatos, em junho do ano passado.

A atribuição do estatuto foi feita sob pressão da invasão que a Rússia tinha iniciado no final de feveiro de 2022. Desde então, Ursula von der Leyen reconheceu em diversas ocasiões que os dois países estavam no bom caminho para começar as negociações reais.