UE avisa Grécia. Direito dos migrantes a pedir asilo tem de ser cumprido

Ylva Johansson, comissária da União Europeia para os Assuntos Domésticos, garantiu que, apesar de uma cláusula de um tratado europeu permitir a Bruxelas propor “medidas provisórias” para ajudar um Estado-membro face à chegada de um grande número de migrantes., clarificou a comissária.Com vários líderes europeus a viajar para Atenas para discutirem a crise de migrantes nas fronteiras, um dos temas a debater será o do centro de detenção onde requerentes de asilo disseram ter sido fisicamente agredidos, acabando por serem expulsos da Grécia sem a oportunidade de falarem com um advogado ou enviarem um pedido formal de asilo.Ylva Johansson, que há cerca de três meses passou a estar encarregue das políticas europeias de migração, já“Este tipo de detenções temporárias que foram criadas é algo sobre o qual eu quero ter mais informação. É claro que pode haver detenção durante um período de tempo para algumas pessoas que vieram [da Grécia], mas também é claro que não se pode agredi-las”, defendeu a comissária, citada pelo

Erdogan não vai travar migrantes que queiram sair

No início de março, a Grécia anunciou que iria suspender os pedidos de asilo durante um mês. Apesar de a agência das Nações Unidas para os refugiados ter salientado que esta decisão não é legal, a comissão da UE para os Assuntos Domésticos afirmou que precisava de tempo para avaliar a situação, algo que levantou críticas.

Agora, a comissária disse sentir-se positiva quanto a um eventual acordo, reconhecendo as falhas que ainda existem. “Toda a gente compreende que existe uma falta de políticas migratórias e de asilo comuns à Europa”, admitiu. “Estamos a pagar por isso e tal pode ver-se com a atual crise na Grécia”. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deveria reunir-se hoje com o primeiro-ministro grego para debater a crise de migrantes, mas adiou o encontro para se poder focar no surto de Covid-19.



Na quarta-feira,Tayyip Erdogan anunciou ainda a realização de uma cimeira na próxima em Istambul com líderes europeus para encontrar uma solução para esta crise.Centenas de milhares de migrantes têm tentado entrar na Grécia desde que, a 28 de fevereiro, Erdogan declarou que não iria continuar a mantê-los no seu território, algo que tinha sido acordado com Bruxelas em 2016 em troca de ajuda financeira vinda da Europa destinada a essas pessoas.Desde então,. No início desta semana, o país disse já ter travado a entrada de várias centenas de pessoas. Dezenas foram detidas.